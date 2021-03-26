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    Skoda yol haritasını açıkladı: Yeni Fabia mayısta geliyor

    Skoda, 2021 planlarını açıkladı. Marka, mayıs ayında tanıtacağı yeni Fabia modeliyle yolculuğuna başlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 26.03.2021 - 09:16
    • Güncelleme : 26.03.2021 - 09:17
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    Skoda yol haritasını açıkladı: Yeni Fabia mayısta geliyor

    Çekyalı otomobil üreticisi Skoda, düzenlediği basın toplantısında 2021 yol haritasını açıkladı. Marka, mayıs ayında tanıtmayı planladığı Fabia modeliyle uzun bir yolculuğa çıkacak.

    Skoda'nın planlamalarına göre Combi, bundan tam iki yıl sonra Çekya'da bulunan Kvasiny tesisinde üretime geçecek.

    İki yıllık bekleyiş sürecinin arkasında ise Skoda'nın amiral gemisi olan Superb'in, Volkswagen'e ait Bratislava tesisine taşınma süreci başlayacak ve daha sonra üretimine geçilecek.

    2021'de karşımıza çıkacak Skoda logolu bir diğer model ise Enyaq iV Coupe olacak. 2021 yılında makyaj operasyonu görecek Karoq ve Kodiaq da Çekyalı üreticinin planları arasında yer alıyor.

    Görsel: Skoda Fabia

    skoda fabia

    Skoda yöneticisi Thomas Schafer, markanın Enyaq iV'nin altına yerleşecek bir elektrikli model daha planladığını söyledi. Bu model hakkında detay paylaşmaktan çekinen yönetici, Citigo-e iV'nin yerini alacak bir modelin de sinyallerini vermişti.

    Enyaq'ın altına yerleşecek modelin VW ID.3 ile aynı yapıyı paylaşmasını bekliyoruz. Citigo-e'nin yerini ise, SEAT'ın 2025 yılında tanıtacağı bir diğer elektrikli model alacak.

    Skoda Fabia kamuflajlı prototip görselleri:

    skoda fabia

    skoda fabia

    skoda fabia

    skoda fabia

    skoda fabia

    skoda fabia

    Kaynak: Motor1 Türkiye

     

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