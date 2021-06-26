Skoda'dan 2030'a kadar 3 yeni elektrikli model

Skoda CEO'su Thomas Schafer, 2030 yılına kadar en az 3 yeni elektrikli model piyasaya süreceklerini açıkladı.

Son zamanlarda elektrikli otomobil oldukça popüler ve birçok üretici bu pazara ciddi yatırımlar yapıyor.

Volkswagen Grubu'nun çatısı altındaki Çekyalı üretici Skoda, Enyaq iV ve Citigo modelleriyle elektrikli pazarına giriş yapmıştı. Yatırımlarına hız veren marka, bu segmentte en az Volkswagen kadar iddialı olmak istiyor.

2030'A KADAR 3 YENİ MODEL

Skoda CEO'su Thomas Schafer, 2030 yılına kadar en az üç adet yeni elektrikli model planladıklarını açıkladı.

Bu modellerin tamamının Enyaq iV'nin altına yerleşeceğini de doğrulayan Schafer, yeni modellerin Enyaq'dan ucuz olacağının sinyallerini verdi.





Üretilecek elektrikli modellerden ilkinin VW ID.1 ile birlikte üretilecek bir hatchback olacağı öne sürülüyor. İkinci model ise kompakt bir crossover olacak. Üçüncü modelin de Octavia ile aynı segmentte olması gündemde.

2030 yılının sonuna kadar Skoda, satışlarının yüzde 50 ile 70 oranındaki kısmının elektrikli araçlardan oluşacağına inanıyor.

Kaynak: Motor1 Türkiye