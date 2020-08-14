Skoda'nın elektrikli Enyaq modelinden yeni görüntüler

Skoda'nın elektrikli SUV modeli Enyaq'ın yeni çizim görüntüleri paylaşıldı. Yeni model, 1 Eylül'de Prag'da görücüye çıkacak.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobillere sürekli yeni modeller eklenmeye devam ediyor.

Volkswagen Grubu'nun bünyesinde bulunan otomobil üreticisi Skoda, yeni elektrikli SUV modeli Enyaq için artık çalışmalarını tamamladı.

Tanıtıma kısa süre kala, markanın ilk elektrikli SUV modeli Enyaq'tan detaylar paylaşılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız casus fotoğrafların yanı sıra şimdi de aracın detaylı çizim görüntüleri yayınlandı.





SKODA'NIN EN GÜÇLÜSÜ OLACAK

Çift motorlu ve dört çeker Enyaq iV RS ise 225 kW (306 bg) gücü ile Skoda'nın gelmiş geçmiş en güçlü aracı olacak. 0'dan 100'e 6.2 saniyede erişecek model, WLTP normlarına göre 460 km menzile sahip. Skoda; toplamda 5 farklı güç, 3 tane de batarya seçeneği sunacak.

Volkswagen Grubu'nun MEB platformundan yükselen Skoda Enyaq iV, 2020'nin sonunda üretime geçecek ve 2021'de yollarde olacak. Aracın Türkiye'de olacağı tarihle ilgili henüz herhangi bir açıklama yok.

1 EYLÜL'DE TANITILACAK

Daha önce test aşamasında çekilen casus fotoğraflarla karşımıza çıkan Enyaq, 1 Eylül tarihinde markanın ana vatanı olan Çekya'nın başkenti Prag'da tanıtılacak.

YENİ ÇİZİM GÖRÜNTÜLERİ:

CASUS FOTOĞRAFLAR