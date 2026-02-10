Skoda'nın elektrikli SUV modeli Epiq yollara çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Skoda, elektrikli araç pazarındaki iddiasını güçlendirecek yeni modeli Epiq için geri sayımı başlattı.

Geçtiğimiz yıl konsept olarak tanıtılan araç, üretim versiyonuna en yakın haliyle Portekiz'in Porto kentinde test sürüşüne çıktı.

KOMPAKT BOYUTLAR VE GENİŞ İÇ HACİM

MEB+ platformu üzerine inşa edilen Epiq, 4,17 metre uzunluğunda olmasına rağmen geniş aks mesafesi sayesinde ferah bir yaşam alanı sunuyor.

Kamiq modeliyle benzer boyutlara ve konuma sahip olan araç, 475 litrelik bagaj hacmiyle kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Üç farklı güç seçeneği ve iki batarya paketiyle gelecek olan model, versiyona göre 315 ile 430 kilometre arasında değişen bir menzil performansı vadediyor.

En güçlü versiyonda sunulan 125 kW hızlı şarj desteği, bataryanın yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa yaklaşık 23 dakikada ulaşmasını sağlıyor.

Aracın kokpitinde 5,3 inçlik dijital gösterge paneli ve 13 inç boyutunda geniş bir multimedya ekranı standart olarak sunuluyor.

Sürüş tarafında ise dört tekerlekte disk fren, gelişmiş süspansiyon sistemi ve Travel Assist 3.0 gibi güvenlik teknolojileri var.

2026 YILINDA YOLLARDA OLACAK

Yaklaşık 1.540 kilogram ağırlığındaki gövdesiyle çevik bir sürüş karakteri sergileyen Epiq'in, markanın en uygun fiyatlı elektrikli seçeneği olması bekleniyor. Modelin 2026 yılının ilk yarısında resmi olarak satışa sunulması hedefleniyor.