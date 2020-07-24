Skoda'nın elektrikli SUV modeli eylülde geliyor

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Skoda'nın elektrikli SUV modeli Enyaq, 1 Eylül'de Prag'da tanıtılacak.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobillere sürekli yeni modeller eklenmeye devam ediyor.

Volkswagen Grubu'nun bünyesinde bulunan otomobil üreticisi Skoda, yeni elektrikli SUV modeli Enyaq için artık çalışmalarını tamamladı.

1 EYLÜL'DE TANITILACAK

Daha önce test aşamasında çekilen casus fotoğraflarla karşımıza çıkan Enyaq, 1 Eylül tarihinde markanın ana vatanı olan Çekya'nın başkenti Prag'da tanıtılacak.

Yeni elektrikli SUV modleinin 2021 yılı başlarında satışa çıkması bekleniyor. Skoda'nın bu araçta 82 kWh (500 km menzil), 62 kWh (390 km menzil) ve 55 kWh (340 km menzil) şeklinde 3 farklı batarya seçeneği sunacağı daha önce ortaya çıkmıştı.

SKODA ENYAQ CASUS FOTOĞRAFLAR



