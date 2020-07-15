Skoda'nın en çok satan modeli belli oldu

Skoda'nın en çok satan modeli belli oldu

Skoda'nın D-SUV segmentinde yer alan modeli olan Kodiaq, markanın en çok satan modeli olmayı başardı.

Volkswagen'in bünyesinde bulunan Çek otomobil üreticisi Skoda, D-SUV segmentinde yer alan modeli olan Kodiaq ile yeni bir başarı elde etti.

2020'nin ilk 6 ayında 1.109 adet satan Kodiaq, kendi segmentinde lider olmayı başardı.

Markanın tasarım dilini SUV segmentine temsil eden model olan Kodiaq; geniş gövdesi ve iç mekanı, verimli motorları ve teknolojisiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

HER 4 D-SUV MODELİNDEN BİRİ KODIAQ OLDU

Türkiye'de Ocak-Haziran 2020 döneminde 1.109 adetlik Kodiaq satışı gerçekleştiren Çek marka, pandemiye karşın D-SUV segmentinin öne çıkan markası oldu.

Böylece gerçekleştirilen satış adetleriyle birlikte D-SUV segmentinde satılan her 4 araçtan birini Skoda Kodiaq temsil etti.