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    Skoda'nın en çok satan modeli belli oldu

    Skoda'nın D-SUV segmentinde yer alan modeli olan Kodiaq, markanın en çok satan modeli olmayı başardı.
    • Haber Merkezi
    • 15.07.2020 - 13:55
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    Skoda'nın en çok satan modeli belli oldu

    Volkswagen'in bünyesinde bulunan Çek otomobil üreticisi Skoda, D-SUV segmentinde yer alan modeli olan Kodiaq ile yeni bir başarı elde etti.

    2020'nin ilk 6 ayında 1.109 adet satan Kodiaq, kendi segmentinde lider olmayı başardı.

    Markanın tasarım dilini SUV segmentine temsil eden model olan Kodiaq; geniş gövdesi ve iç mekanı, verimli motorları ve teknolojisiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

    Skoda'nın en çok satan modeli belli oldu #1

    HER 4 D-SUV MODELİNDEN BİRİ KODIAQ OLDU

    Türkiye'de Ocak-Haziran 2020 döneminde 1.109 adetlik Kodiaq satışı gerçekleştiren Çek marka, pandemiye karşın D-SUV segmentinin öne çıkan markası oldu.

    Böylece gerçekleştirilen satış adetleriyle birlikte D-SUV segmentinde satılan her 4 araçtan birini Skoda Kodiaq temsil etti.

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