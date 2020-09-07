Skoda'nın ilk elektrikli SUV modeli Enyaq iV tanıtıldı

Çek otomobil üreticisi Skoda, markanın ilk elektrikli SUV modelinin tanıtımını yaptı. Enyaq iV ismi verilen model, 2021 yılından itibaren satışa çıkacak.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobillere sürekli yeni modeller eklenmeye devam ediyor.

Volkswagen Grubu'nun bünyesinde bulunan otomobil üreticisi Skoda, yeni elektrikli SUV modeli Enyaq için artık çalışmalarını tamamladı.

Daha önce test aşamasında çekilen casus fotoğraflarla karşımıza çıkan yeni Enyaq modelinin eylül ayında tanıtılacağını sizlerle paylaşmıştık. Beklenen gün geldi ve Skoda, Enyaq iV isimli elektrikli SUV modelini Prag'da görücüye çıkardı.





SKODA ENYAQ iV ÖZELLİKLERİ

Enyaq iV'nin, arkadan itiş veya dört çeker sürüş seçeneğiyle birlikte günlük kullanıma uygun oranda menziller sunacağı ve tek bir şarjla 510 kilometreye kadar yol kat edebileceği belirtildi.

Ayrıca yeni otomobilin, VW Grubu'nun MEB elektrikli araç platformu üzerine yapılan ilk model olduğu bildirildi.

Bununla birlikte Enyaq iV’nin kabininde diğer Skoda modellerinden daha büyük olacak şekilde 13 inç dokunmatik ekran yer alıyor. Batarya şarj durumu, kabin sıcaklığı gibi temel özellikler ise Skoda Connect uygulaması ile uzaktan kontrol edilebiliyor.

5 ELEKTRİKLİ MOTOR SEÇENEĞİ

Enyaq iV, 109 kW’den 225 kW’ye kadar farklı güce sahip beş elektrikli motor seçeneğiyle sunulacak. Giriş seviyesi modeli Enyaq 50 iV olurken, ürün gamının en üzerinde yer alacak Enyaq vRS iV 225 kW güce ve 460 Nm maksimum torka sahip olacak.

4x4 sürüşe sahip Enyaq vRS iV’nin 0-100 km/s hızlanması sadece 6.2 saniye olacak. Enyaq modelleri 160 km/s, Enyaq vRS 180 km/s maksimum hıza sahip olurken, en uzun menzile sahip versiyona tek şarjla 510 km yol kat edebilecek.

Bununla birlikte AC şarj ünitesinde ise, batarya boyutuna bağlı olarak 6-8 saat arasında tamamen dolum gerçekleşebiliyor. Bunun, kullanıcıların gece eve geldiklerinde araçlarının sabah tamamen dolu olmasını sağladığı belirtiliyor.

2021'de satışa çıkacak yeni Skoda Enyaq modelinin fiyatına ait detaylar önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.