Son 11 ayda trafiğe kaydı yapılan araç sayısı belli oldu

Son 11 ayda trafiğe kaydı yapılan araç sayısı belli oldu

Türkiye'de ocak-kasım döneminde 953 bin 605 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 42 bin 494 taşıtın ise kaydı silindi.

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, kasım sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 3,8 artarak 23 milyon 170 bin 769'dan, 24 milyon 64 bin 532'ye çıktı.

Ocak-kasım döneminde 953 bin 605 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 42 bin 494 taşıtın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 911 bin 111 arttı.

Bu araçların yüzde 54,2'sini otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,6'sını motosiklet, yüzde 8,1'ini traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 2'sini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

KASIMDA YÜZDE 10,3 AZALMA VAR

Yalnızca kasım ayına baktığımızda, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 102 bin 636 olarak gerçekleşti. Kasımda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 10,3 azaldı. Söz konusu ayda, yıllık bazda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 52,9 artış gerçekleşti.

EN ÇOK SATANLAR

Kasımda trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 17,4'ünün Fiat, yüzde 15,2'sinin Renault, yüzde 7,8'inin Volkswagen, yüzde 6,2'sinin Toyota, yüzde 6,1'inin Peugeot, yüzde 5,3'ünün Ford, yüzde 5,2'sinin Opel, yüzde 4,1'inin Hyundai, yüzde 4'ünün Dacia, yüzde 3,6'sının Skoda, yüzde 3,4'ünün Citroen, yüzde 2,9'unun Mercedes-Benz, yüzde 2,8'inin Honda, yüzde 2,7'sinin BMW, yüzde 2,3'ünün Nissan, yüzde 2,1'inin Audi, yüzde 2,1'inin Volvo, yüzde 2,1'inin Kia, yüzde 0,7'sinin Seat, yüzde 0,7'sinin Jeep, yüzde 0,7'sinin Suzuki ve yüzde 2,6'sının diğer markalardan oluştuğu açıklandı.