Son 11 ayda Türkiye'deki otomobil üretimi yüzde 14 azaldı

Ocak-kasım döneminde Türkiye'deki otomobil üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 azalarak, 762 bin 743 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), ocak-kasım dönemine ait otomotiv verilerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre otomotiv üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azalarak 1 milyon 148 bin 240 adet olarak gerçekleşti.

Sadece otomobil üretimi ise yüzde 14'lük düşüş ile 762 bin 743 adet olarak kayıtlara geçti.

KASIMDA ARTIŞ VAR

Sadece kasım ayı baz alındığında ise üretimde artış gözlemleniyor. Türk otomotiv sanayisi, kasım ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 5.4 yükseliş ile 143 bin 264 adete ulaştı. Aynı dönemde 91 bin 67 adet otomobil üretildi.

11 aylık dönemde 23.1 milyar dolarlık ihracat yapmayı başaran otomotiv sektörü, hala Türkiye'nin toplam ihracatının büyük bir bölümü kaplamayı sürdürüyor.

SATIŞLAR YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

Otomobil satışları, 2020 yılının 11 aylık dönemde, geçen yıla göre yüzde 67,3 oranında artarak 529 bin 388 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 92,8 artarak 139 bin 107 adede ulaştı.

Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,6 artarak 64 bin 357 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 52,2 artarak 15 bin 784 adet olarak kayıtlara geçti.

