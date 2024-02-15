Son kale de yıkıldı: Stellantis, Tesla'nın şarj standardını benimseyecek Stellantis, Tesla’nın şarj standardını benimseyeceğini duyurarak diğer otomobil üreticilerinin arasına katıldı.

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Son zamanlarda birçok otomobil üreticisi, Tesla'nın şarj standardını kullanacağını açıklamıştı.

Bu üreticiler arasında Ford, General Motors, Nissan, Hyundai, Kia, Toyota, Volkswagen ve Audi gibi şirketler yer alıyor.

Stellantis de Tesla dedi

Chrysler, Jeep, Ram ve Dodge gibi ünlü markaların ana şirketi Stellantis, gelecekteki elektrikli araçları için Tesla'nın elektrikli araç şarj soketini benimseyeceğini resmen açıkladı.

Tesla, yaklaşık 12 bin şarj istasyonuyla Kuzey Amerika'nın en büyük şarj istasyonu ağını işletiyor.

Artık Stellantis de araçlarını Tesla'nın Kuzey Amerika Şarj Standardı (NACS) ile donatacak.

Stellantis, Tesla'nın Kuzey Amerika Şarj Standardı olarak da bilinen SAE J3400 soketine sahip ilk elektrikli araçlarını 2025 yılında piyasaya sürecek. Geçiş dönemi boyunca şirket, mevcut müşterilerine adaptör sağlayacağını da duyurdu.

Birkaç yıl öncesine kadar Tesla Supercharger'ları yalnızca Tesla sahiplerine hizmet veriyordu..

Ancak şirketin Tesla dışındaki elektrikli araçlara da erişim sağlamaya başlamasıyla bu durum değişti.

Şirket, dünya çapında 45 binden fazla Supercharger istasyonuna sahip olduğunu söylüyor.