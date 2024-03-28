Son otomobil üretildi: Volvo, dizel motorlara resmen veda etti Volvo'nun üretim bandından inen son XC90, firmanın dizel motora sahip son otomobili olarak kayıtlara geçti.

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Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobiller, yavaş yavaş içten yanmalı motorların yerini alacak.

Çünkü birçok ülke, gelecekte emisyon değerlerini sıfırlamak için şimdiden içten yanmalı motorları yasaklamaya başladı bile.

Hükümetler, lider piyasalarda en geç 2035'e kadar, dünyada ise 2040'a kadar tüm yeni otomobil ve kamyonet satışlarının sıfır emisyona sahip olması için çalışacak.

Volvo, dizel araç üretimini durdurdu

Volvo, açıklamalara göre, çoğunluğu Çinli şirket Geely’e ait olan otomobil devi, son dizel motorlu aracını banttan indirdi.

Volvo'nun üretim bandından inen son XC90, firmanın dizel motora sahip son otomobili oldu.

2019 yılında Volvo'nun Avrupa'da sattığı araçların çok büyük bir kısmı dizel yakıtla çalışıyordu. 2008 yılında ise XC90 satışlarının yüzde 95'i dizel modellerden oluşuyordu.

Volvo, 2030 yılına kadar sadece elektrikli üreten bir firma olmayı amaçlıyor.