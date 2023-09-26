Son tarih verildi! İngiltere benzinle ve gazla çalışan araçları yasaklıyor Birleşik Krallık lideri Rishi Sunak, tartışmalı iklim değişikliğinde yeni gazlı ve dizel araçların yasaklanmasını 2030'dan 2035 yılına erteledi.

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Elektrikli otomobillerin oldukça popüler olmasıyla birlikte artık birçok marka, tamamen bu pazara yönelmiş durumda. Gelecek yıllarda ise içten yanmalı motorlar hayatımızdan çıkacak.

Örneğin Mercedes, 2030 yılına kadar pazar şartları el verdiğince elektrikli motorlara geçmiş olacak. Audi ise 2026 itibarıyla sadece elektrikli otomobil üretimine başlayacak.

İngiltere, benzinli ve gazlı araçları yasaklayacak

Birleşik Krallık lideri Rishi Sunak, tartışmalı iklim değişikliğinde yeni gazlı ve dizel araçların yasaklanmasını 2030'dan 2035 yılına erteledi.

Elektrikli araçlara milyarlarca dolar yatırım yapan otomobil üreticileri, İngiltere'nin yeni benzinli ve dizel araçların satışını 2030 yılına kadar erteleme kararını eleştirerek bunun tedarik zincirlerini bozacağını ve daha çevreci araçlara geçişi yavaşlatacağını söylemişti.

Net sıfır taahhüdüne ilişkin haftalarca süren spekülasyonların ardından Başbakan Rishi Sunak çarşamba günü yaptığı açıklamada, hane halkları üzerindeki mali yükü hafifletmek amacıyla yasağı beş yıl ertelediğini duyurdu.

Önümüzdeki birkaç yıl içinde İngiltere'de dokuz elektrikli araç (EV) modeli piyasaya sürmeyi planlayan Koreli otomobil üreticisi Kia, sektörün üzerinde çalıştığı ve yatırım yaptığı bir politikada değişiklik görmenin hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

Otomobil endüstrisi ayrıca, hükümetin sıfır emisyonlu araç (ZEV) kuralları konusunda net olmamasından da yakınıyor; bu kurallar, yasak öncesinde üreticilerin satışlarının giderek artan bir oranının ZEV olmasını gerektiriyor.