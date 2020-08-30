Son yapılan ÖTV artışından sonra yeni otomobil fiyatları

Resmi Gazete'de yayınlanan yeni kararla, lüks ithal otomobillerde ÖTV oranı artırılmıştı. İşte ÖTV'de yapılan bu değişiklik sonrası oluşan yeni otomobil fiyatları.

Cari açığa olumsuz etki eden otomobil ithalatının azaltılması ve yerli üreticinin desteklenmesi için lüks ithal otomobillerde ÖTV artışı dün Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

Bu kapsamda, motor silindir hacmi aralıkları ve özel tüketim vergisi matrahları esas alınarak düzenlemeye gidildi.

1600 CC MOTORLARIN ÖTV ORANI SABİT KALDI

1600 cc motora kadar olan araçlarda ÖTV oranı aynı kalırken matrah değişti. Özel tüketim vergisi matrahı 70 bin liraya kadar olan araçlarda matrah 85 bin liraya çıkarılırken, ÖTV oranı yüzde 45 olarak korundu.

ÖTV matrahı 70 bin TL ile 120 bin TL olan araclarda matrah; 85 bin ile 130 bin TL arasında çıkarılırken, ÖTV oranı yüzde 50 olarak korundu.

1600 - 2000 CC MOTORLARIN ÖTV ORANI ARTTI

Motor silindir hacmi 1600 ile 2000 cc arasında olan araçlarda yüzde 60 olan ÖTV oranı yüzde 80'e çıktı.

Ayrıca 2000 cc motor üstü araçlarda yüzde 100 ile yüzde 160 arasında olan ÖTV oranı yüzde 130 ile yüzde 220'ye çıkarıldı.

ÖTV ARTIŞI SONRASI YENİ FİYATLAR

Araçların motorlarına göre yapılan söz konusu ÖTV düzenlemelerinden sonra yeni fiyatlar da belli oldu. İşte motor hacmine göre eski ve yeni fiyatlar:

1600 CC VE ALTI MOTOR SİLİNDİR HACMİ

1600 CC - 2000 CC ARASI MOTOR SİLİNDİR HACMİ

2000 CC VE ÜZERİ MOTOR SİLİNDİR HACMİ



