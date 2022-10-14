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    Sony ve Honda ortak elektrikli otomobil üretimine başlıyor

    Sony ile Honda ortaklığının ilk elektrikli otomobili yalnızca internet üzerinden satın alınabilecek.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2022 - 09:13
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    Sony ve Honda ortak elektrikli otomobil üretimine başlıyor

    Son yıllarda elektrikli otomobiller oldukça popüler ve birçok marka yeni modeller üzerinde çalışıyor. Ayrıca Huawei ve Sony gibi teknoloji şirketleri de bu pazarla yakından ilgileniyor.

    Japon teknoloji şirketi Sony ve otomotiv devi Honda Motor'un ortaklaşa kurduğu elektrikli araç şirketi Sony Honda Mobility, elektrikli araç üretimine başlıyor.

    Honda'nın Kuzey Amerika'daki fabrikasında üretime başlayacak iki marka, konuyla ilgili bazı açıkalamalar yaptı.

    İlk satışlar 2025'te

    Sony Honda Mobility imzalı ilk elektrikli araç, 2025'in ilk yarısında ön siparişe sunulacak, teslimatlar ise 2026 yılında başlayacak.

    sony honda

    Avrupa'ya da gelecek

    Kuzey Amerika'da 2026'da piyasaya sürülecek otomobil Japonya'da ise aynı yılın ikinci yarısında müşterilere teslim edilecek.

    Sony ile Honda ortaklığında üretilecek otomobillerin Avrupa pazarında da piyasaya sürülmesi planlanıyor.

    Öte yandan, otomobillerin satışında bayiler kullanılmayacak ve sadece internet üzerinden satış yapılacak.

    Sony Honda Mobility, elektrikli araçlarında Seviye 3 otonom sürüş sistemine yer vermeyi hedefliyor. Bunun için gerekli tüm sensörler ve teknolojiler Sony tarafından üretilecek..


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