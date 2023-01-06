Sony ve Honda'nın birlikte geliştirdiği elektrikli otomobil tanıtıldı

Sony Honda Mobility adını taşıyan şirketin ilk elektrikli araç prototipi olan Afeela, CES 2023‘te sahne aldı.

Son yıllarda elektrikli otomobiller oldukça popüler ve birçok marka yeni modeller üzerinde çalışıyor. Ayrıca Huawei ve Sony gibi teknoloji şirketleri de bu pazarla yakından ilgileniyor.

Japon teknoloji şirketi Sony ve otomotiv devi Honda Motor'un ortaklaşa kurduğu elektrikli araç şirketi Sony Honda Mobility, elektrikli araç üretimine başlıyor.

Honda'nın Kuzey Amerika'daki fabrikasında üretime başlayacak iki markanın ilk elektrikli araç prototipi Afeela, Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023'te sahne aldı.

Henüz prototip aşamasında olan bu otomobilin 2026’da Kuzey Amerika’da yollara çıkması planlanıyor.

Sony Honda Mobility CEO Yasuhide Mizuno, şirketin Sony’nin yapay zekâ, eğlence, sanal ve artırılmış gerçeklikteki deneyiminden yararlanarak özel bir elektrikli otomobil deneyimi sunacağını dile getirdi.

Afeela neler sunuyor

U şeklinde bir direksiyon simidine sahip olan Afeela, buradaki tuşlarla aracın tüm kontrollerine erişim imkanı tanıyor.

Otomobilde 40’tan fazla sensör bulunuyor. Bu sensörler arasında kameralar, radarlar, ultrasonik sensörler ve LiDAR sensörleri bulunuyor.

Aracın dışına yerleştirilen bu sensörler hem nesneleri tanıyor hem de otonom sürüşü mümkün kılıyor.

Afeela'nın motor ve bataryasına ilişkin hiçbir açıklama yapılmadı. Ayrıca aracın fiyatına ilişkin de herhangi bir bilgi yok.

2025'in ikinci yarısı itibarıyla seri üretimine başlanacak otomobil, 2026 yılında önce Kuzey Amerika'daki tüketicilere ulaşacak.