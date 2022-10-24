Sovyet döneminin efsane otomobili Moskviç aralıkta yeniden üretime giriyor

Rusya, Sovyet döneminin 'efsanevi' otomobili Moskviç'i aralık ayında seri üretime sokacak.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransız otomobil markası Renault'nun Rusya’daki tüm varlıklarının Rus hükümeti ve Moskova belediye yönetimine devredildiği duyurulmuştu.

Moskviç geri dönüyor

Renault’nun Rusya’daki tüm varlıklarının Rus devletine devredildiğinin duyurulmasının ardından, Sovyet döneminin ünlü otomobil markası Moskviç sürpriz bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Yaptığı açıklamada, "Yabancı sahipleri Moskova Renault fabrikasını kapatma kararı aldı. Buna hakları var ama biz binlerce işçinin işsiz kalmasına göz yumamayız." diyen Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, fabrikanın Moskviç marka binek otomobili üretimi için uygun hale getirileceğini daha önce açıklamıştı.

Üretim aralıkta başlıyor

Sobyanin bu konuda yeni bir açıklamada bulunarak yeni Moskviç araçların bu yılın aralık ayında üretim bandına çıkacağını söyledi.

Plan, ilk etapta yıl sonuna kadar 600 otomobil üretmek ve bunların 200 tanesinin saf elektrikli olması. 2023 yılında ise üretimin 50 bin adet seviyesine çıkarılması planlanıyor.

Moskviç "Moskovalı" anlamına geliyor. İlk defa Sovyetler Birliği'nde üretilen ve dayanıklı, ucuz bir binek otomobil olarak tasarlanan araçta Rusya ve Doğu Almanya'da üretilen parçalara ağırlık verilmişti.

Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra araç üreticisi özelleştirilmiş ve daha sonra iflas etmişti.

Rusya'da halen 200 bin adet Moskviç kayıtlı. Otomobillerle ilgili bilgi analizi yapan Autostat'a göre bunlardan 46 bin adeti 36 yaşından büyük.