Petrol
90.4
-1.03%
Euro
18.3529
0.12%
Dolar
18.6049
0.13%
Altın
989.78
-0.07%
Borsa
3935
0.00%
Bitcoin
364.408
0.58%
BTXN Coin
10.31
2.89%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 14 C

    Sovyet döneminin efsane otomobili Moskviç aralıkta yeniden üretime giriyor

    Rusya, Sovyet döneminin 'efsanevi' otomobili Moskviç'i aralık ayında seri üretime sokacak.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2022 - 08:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sovyet döneminin efsane otomobili Moskviç aralıkta yeniden üretime giriyor

    Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransız otomobil markası Renault'nun Rusya’daki tüm varlıklarının Rus hükümeti ve Moskova belediye yönetimine devredildiği duyurulmuştu.

    Moskviç geri dönüyor

    Renault’nun Rusya’daki tüm varlıklarının Rus devletine devredildiğinin duyurulmasının ardından, Sovyet döneminin ünlü otomobil markası Moskviç sürpriz bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.

    Yaptığı açıklamada, "Yabancı sahipleri Moskova Renault fabrikasını kapatma kararı aldı. Buna hakları var ama biz binlerce işçinin işsiz kalmasına göz yumamayız." diyen Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, fabrikanın Moskviç marka binek otomobili üretimi için uygun hale getirileceğini daha önce açıklamıştı.

    Sovyet döneminin efsane otomobili Moskviç aralıkta yeniden üretime giriyor #1

    Üretim aralıkta başlıyor

    Sobyanin bu konuda yeni bir açıklamada bulunarak yeni Moskviç araçların bu yılın aralık ayında üretim bandına çıkacağını söyledi.

    Plan, ilk etapta yıl sonuna kadar 600 otomobil üretmek ve bunların 200 tanesinin saf elektrikli olması. 2023 yılında ise üretimin 50 bin adet seviyesine çıkarılması planlanıyor.

    Moskviç "Moskovalı" anlamına geliyor. İlk defa Sovyetler Birliği'nde üretilen ve dayanıklı, ucuz bir binek otomobil olarak tasarlanan araçta Rusya ve Doğu Almanya'da üretilen parçalara ağırlık verilmişti.

    Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra araç üreticisi özelleştirilmiş ve daha sonra iflas etmişti.

    Rusya'da halen 200 bin adet Moskviç kayıtlı. Otomobillerle ilgili bilgi analizi yapan Autostat'a göre bunlardan 46 bin adeti 36 yaşından büyük.

    Sovyet döneminin efsane otomobili Moskviç aralıkta yeniden üretime giriyor #2


    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Advertorial

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    Manisa'da cinnet geçiren adam karısını bıçaklayarak öldürdü
    3. Sayfa

    Manisa'da cinnet geçiren adam karısını bıçaklayarak öldürdü

    PKK'nin sözde tabur komutanı Eyyüp Yakut öldürüldü
    Gündem

    PKK'nin sözde tabur komutanı Eyyüp Yakut öldürüldü

    Görüş Bildir