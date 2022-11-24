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    Sovyet döneminin efsane otomobili Moskviç geri döndü

    Rusya, Sovyet döneminin 'efsanevi' otomobili Moskviç'i seri üretime aldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2022 - 08:58
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    Sovyet döneminin efsane otomobili Moskviç geri döndü

    Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransız otomobil markası Renault'nun Rusya’daki tüm varlıklarının Rus hükümeti ve Moskova belediye yönetimine devredildiği duyurulmuştu.

    Moskviç geri dönüyor

    Renault’nun Rusya’daki tüm varlıklarının Rus devletine devredildiğinin duyurulmasının ardından, Sovyet döneminin ünlü otomobil markası Moskviç sürpriz bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.

    Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, fabrikanın Moskviç marka binek otomobili üretimi için uygun hale getirileceğini daha önce açıklamıştı.

    Sovyet döneminin efsane otomobili Moskviç geri döndü #1

    Seri üretim başladı

    Rusya’da ünlü Moskviç marka otomobillerin seri üretimi, Fransız şirketi Renault’un Rus devletine devrederek çıktığı tesiste başladı.

    Plan, ilk etapta yıl sonuna kadar 600 otomobil üretmek ve bunların 200 tanesinin saf elektrikli olması. 2023 yılında ise üretimin 50 bin adet seviyesine çıkarılması planlanıyor.

    Moskviç "Moskovalı" anlamına geliyor. İlk defa Sovyetler Birliği'nde üretilen ve dayanıklı, ucuz bir binek otomobil olarak tasarlanan araçta Rusya ve Doğu Almanya'da üretilen parçalara ağırlık verilmişti.

    Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra araç üreticisi özelleştirilmiş ve daha sonra iflas etmişti.

    Rusya'da halen 200 bin adet Moskviç kayıtlı. Otomobillerle ilgili bilgi analizi yapan Autostat'a göre bunlardan 46 bin adeti 36 yaşından büyük.

    Sovyet döneminin efsane otomobili Moskviç geri döndü #2


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