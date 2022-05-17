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    Sovyet döneminin efsane otomobili Moskviç yeniden üretilecek

    Rusya, Sovyet döneminin 'efsanevi' otomobili Moskviç'i yeniden üretmeyi planlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2022 - 08:43
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    Sovyet döneminin efsane otomobili Moskviç yeniden üretilecek

    Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransız otomobil markası Renault'nun Rusya’daki tüm varlıklarının Rus hükümeti ve Moskova belediye yönetimine devredildiği duyurulmuştu.

    Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin Renault'nun başkentteki araba fabrikasının "uzun ve şanlı bir geçmişi" geçmişi olduğunu belirtti ve tesisi kamulaştıracaklarını açıkladı.

    Moskviç geri dönüyor

    Renault’nun Rusya’daki tüm varlıklarının Rus devletine devredildiğinin duyurulmasının ardından, Sovyet döneminin ünlü otomobil markası Moskviç sürpriz bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.

    Yaptığı açıklamada, "Yabancı sahipleri Moskova Renault fabrikasını kapatma kararı aldı. Buna hakları var ama biz binlerce işçinin işsiz kalmasına göz yumamayız." diyen Sobyanin, fabrikanın Moskviç marka binek otomobili üretimi için uygun hale getirileceğini bildirdi. Tesiste en son 20 yıl kadar önce Moskviç otomobillerin üretimi yapılmıştı.

    Sovyet döneminin efsane otomobili Moskviç yeniden üretilecek #1

    Moskviç "Moskovalı" anlamına geliyor. İlk defa Sovyetler Birliği'nde üretilen ve dayanıklı, ucuz bir binek otomobil olarak tasarlanan araçta Rusya ve Doğu Almanya'da üretilen parçalara ağırlık verilmişti.

    Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra araç üreticisi özelleştirilmiş ve daha sonra iflas etmişti.

    Rusya'da halen 200 bin adet Moskviç kayıtlı. Otomobillerle ilgili bilgi analizi yapan Autostat'a göre bunlardan 46 bin adeti 36 yaşından büyük.

    Sovyet döneminin efsane otomobili Moskviç yeniden üretilecek #2

    Sobyanin'in belirttiğine göre, Moskova'daki fabrikada yeniden Moskviç üretimiyle yeni bir sayfa açılacak.

    İlk etapta içten yanmalı motorlu klasik araçlar üretilecek. İlerleyen süreçte ise tamamen elektrikli araçlara geçiş yapılacak. Rus kamyon üreticisi KAMAZ, Moskviç için üretim yapacak tesisin ana teknoloji partneri olacak.


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