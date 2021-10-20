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    S&P: Çip krizi nedeniyle otomotivin toparlanması zor olacak

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), çip krizi nedeniyle otomotiv sektöründeki toparlanmanın yavaş olacağını söyledi.
    • AA
    • 20.10.2021 - 08:42
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    S&P: Çip krizi nedeniyle otomotivin toparlanması zor olacak

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), etkisi oldukça fazla hissedilen yarı iletken sıkıntısının sektördeki toparlanmayı yavaşlatacağını açıkladı.

    S&P'den yapılan açıklamada, daha önce yüzde 8-10 artması öngörülen araç satışlarının, 2021'de yıllık yüzde 2 ila 4 arasında artmasının beklendiği kaydedildi.

    TAHMİNLER DÜŞTÜ

    Araç satışlarının bu yıl 80 milyonun biraz altında kalmasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu satış tahmininin daha önce 83-85 milyon seviyesinde olduğu anımsatıldı.

    Açıklamada, çip sıkıntısının 2022'ye kadar uzamasının beklendiği aktarılarak, 2022 yılı hafif araç satışlarına ilişkin tahminin 87 milyondan 84 milyona revize edildiği kaydedildi.

    S&P açıklamasında, tedarik kısıtlamalarının kademeli olarak hafiflemesinin ve hafif araç satışlarının 2023'ün sonuna kadar 90 milyona ulaşmasının beklendiği bildirildi.

    S&P: Çip krizi nedeniyle otomotivin toparlanması zor olacak #1

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