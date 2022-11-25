SsangYong Motor, kurumsal rehabilitasyonunu tamamlayarak yeni bir başlangıç yapma sözü verdi

Kurumsal rehabilitasyon, başladıktan 18 ay sonra tamamlandı.

KG Group, öncelikli alacakları geri ödemeyi ve ek sermaye artırımı yoluyla operasyonel finansmanı artırmayı planlıyor.

Yenilenen SsangYong Motor, yeni modeller ve müşteri hizmetleri ile pazara ulaşacak.

SsangYong Motor Company 11 Kasım'da, KG Grubu tarafından satın alınmasından kaynaklanan fonlarla rehabilitasyon borcunun geri ödemesini tamamladığını ve Nisan 2021'de rehabilitasyonun başlamasından yaklaşık 18 ay sonra kurumsal rehabilitasyon prosedürünü tamamladığını duyurdu.

Şirket şimdi satışları artırarak ve hızlı bir şekilde kar elde ederek erken yönetim normalleşmesini hızlandırmayı planlıyor. SsangYong Motor, başarılı M&A ve kurumsal rehabilitasyon prosedürünün tamamlanmasının ardından iş istikrarının ve gelecekteki büyüme gelişiminin temellerini çoktan atmış oldu.

SsangYong, Eylül ayında Kwak Jea-sun'u yeni başkanı olarak ve Jeong Yong-won'u CEO'su olarak atadı. Ekim ayında ise yönetimi istikrara kavuşturmak ve yeni organizasyondaki değişikliklere yanıt olarak daha fazla yönetici atamaları ve organizasyonel reformlarla ek adımlar gerçekleştirdi.

Temmuz ayında, KG Konsorsiyumu ve SsangYong'un işgücü ve yönetimi, iş güvenliği ve uzun vadeli yatırıma odaklanan üç taraflı özel bir anlaşma imzaladı. Çalışma ilişkilerini daha da sağlamlaştırmak ve bu alanda önceki başarısızlıkların tekrarlanmasını önlemek için işgücü-yönetim işbirliği güçlendirildi.

KG Grubu, öncelikli alacakların geri ödenmesi ve operasyonel finansman planının bir parçası olarak Ekim ayında ikinci tur sermaye yatırımını tamamladı. Rehabilitasyon borçlarının geri ödenmesiyle, şirketin mali yapısındaki iyileşme hızlanarak işler hızla normalleşmeye başladı.

SsangYong'un gelecekteki büyümesi, şirketin elektrifikasyona yönelik hamlesine dayanacak ve yine KG Group'tan ek sermaye finansmanı ile desteklenecek. Marka aynı zamanda yeni Torres SUV modelinin başarılı uluslararası lansmanıyla büyümeye odaklanıyor. Torres'in yerel pazarda tanıtılması son derece iyi karşılanmış olup, markanın küresel pazardaki konumunu güçlendirerek şimdiden satışlardaki artışa öncülük ediyor. Elektrikli araçlar için sürekli yatırım ve teknoloji geliştirme, gelecek yıl piyasaya sürülmesi planlanan U100 ile devam etmekte.

SsangYong Motor yetkilileri şu yorumu yaptı: "SsangYong Motor'daki herkes adına, Seul Rehabilitasyon Mahkemesi, alacaklılar ve ortaklar da dahil olmak üzere tüm paydaşlara, kurumsal rehabilitasyon prosedürünün başarıyla tamamlanması ve şirketin ticari normalleşmesi sürecindeki anlayışları ve destekleri için içten şükranlarımızı sunarız. Müşterilerimize özellikle sadakatlerinden dolayı teşekkür eder, tamamen yeni ve dönüşmüş bir işletme olarak mümkün olan en iyi müşteri hizmetini sunarak müşterilerimizi ödüllendirmeyi amaçladığımızı belirtir ve sabırları için teşekkürlerimizi iletmek isteriz.”