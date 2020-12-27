SsangYong, şirket hakkında çıkan iflas iddialarını yalanladı

Güney Kore'nin en büyük dördüncü otomotiv üreticisi SsangYong, 55 milyon dolarlık kredi borcunu ödeyemediği için iflas başvurusu yaptığı yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok otomobil üreticisi oldukça zor durumda kaldı.

Geçtiğimiz günlerde, Güney Koreli otomobil üreticisi SsangYong'un, iflas başvurusunda bulunduğu ve 55 mlyonluk kredi borcunu ödeyemediği iddia edilmiş ve biz de bu iddiaları sizlerle paylaşmıştık.

YALANLAMA GELDİ

Güney Koreli otomotiv devi SsangYong'un 55 milyon dolarlık kredi borcu sebebiyle iflas başvurusunda bulunduğuna dair haberlere şirketten yalanlama geldi.

Yapılan iflas haberlerinin gerçeği yansıtmadığının altı çizilen açıklamada, son zamanlarda bilinçli ve art niyetli olarak bazı sosyal medya hesaplarının markaya zarar vermek istediği söylendi.

Markanın iflas etmediğinin, 'iflas koruma' istediğinin belirtildiği açıklamada, 54 milyon dolarlık borcun pandemi sebebiyle ödemesinde sekteye uğradığına işaret edildi.

Güney Kore'nin en büyük dördüncü otomotiv firması olan SsangYong, 1954 yılında kuruldu. Özellikle 1990'lı yıllarda Türkiye'de dahil olmak üzere global pazarlara açılan marka, 10 yıl önce de iflasın eşiğine gelmiş ve yüzde 75'i Hintli Mahindra'ya satılmıştı.