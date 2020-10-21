SSC Tuatara, dünyanın en hızlı otomobili oldu

SSC Tuatara, dünyanın en hızlı otomobili oldu

SSC (Shelby SuperCars) Tuatara, trafiğe kapalı yolda yapılan testlerle seri üretimde olan 'dünyanın en hızlı otomobili' unvanını aldı.

Takvimler 13 Eylül 2007'yi gösterdiğinde SSC Ultimate Aero isimli bir hiper otomobil, 412.22 km/sa hıza ulaşarak azami hız rekorunu kırmayı başarmıştı.

Aradan geçen 13 yıl boyunca bu kemer pek çok kez el değiştirmiş olsa da unvan şu anda resmi olarak 447.19 km/sa hıza ulaşan Koenigsegg Agera RS'e aitti.

REKOR EL DEĞİŞTİRDİ

SSC Tuatara, 2017 yılında Koenigsegg Agera RS'in rekor kırdığı Nevada'daki State Route 160'da 'Dünyanın en hızlı otomobili' unvanını aldı.

İngiliz pilot Oliver Webb tarafından kullanılan araç tamamen üretime hazır bir model. Araç, iki yönlü yapılan testte ortalama 508.72 km/s hıza ulaşmayı başardı.

SSC Tuatara'nın bu testlerden birinde 484.53 km/sa hıza, diğerinde ise 532.93 km/sa hıza ulaştığı kaydedildi.

Pilot Webb'e göre ise uygun şartlar sağlandığında araç bunun da ötesine çıkabilecek kapasitede.

Kurallar gereği 1 saat içinde gerçekleştirilen iki test, 15 uydu ve iki Guinness gözlemcisi tarafından takip edildi.





BUGATTI'NİN REKORU SAYILMAMIŞTI

Azami hız rekoru 2017 yılında yapılan iki yönlü testte ortalama 447.19 km/s hıza ve maksimum 457 km/s hıza ulaşan Koenigsegg Agera RS'in elindeydi.

Bugatti, Chiron Super Sport 300+ ile 490.48 km/s ulaştığını duyurarak rekorun yeni sahibi olduğunu ilan etmiş; fakat Guinness, testin geçerli olması için iki yönlü yapılması gerektiğinden rekoru kabul etmemişti.