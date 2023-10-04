Stella Terra ile tanışın: Dünyanın ilk güneş enerjisiyle çalışan arazi aracı Dünyanın ilk güneş enerjisiyle çalışan arazi aracı olan Stella Terraİ'nın sahip olduğu özelliklere daha yakından bakıyoruz.

ensonhaber.com

Eindhoven Teknoloji Üniversitesi'ndeki (EUT) öğrenci ekibi, tamamen güneş enerjisiyle çalışan araçlarının bir başka versiyonunu başarıyla geliştirdi.

Stella Terra adı verilen araç, arazi sürüşünün zorluklarını karşılamak için tamamen yeni bir tasarıma sahip.

Yolda kullanıma uygun bir araç olan Stella Terra, saatte 90 mil (145 km) azami hıza sahip ve yaklaşık 1200 kg ağırlığında.

630 km menzili var

Söz konusu aracın menzili, güneş alma oranına göre değişiyor. Ancak tasarımcılar, otomobilin menzilinin güneşli günlerde 630 kilometreye kadar çıktığını söylüyor.

Araç, gücünü çatısında bulunan güneş panellerinden alıyor, ancak onu diğerlerinden ayıran şey kaputun altındaki yapı.

Asfaltta test edilen diğer yeni araç teknolojilerinin aksine Stella Terra'nın inişli çıkışlı bir sürüşe dayanması gerekiyor.

Ancak mühendisler, aracın ağırlığını artıramadılar, bu yüzden arabayı inşa etmek için yeni bileşenlere ihtiyaç duydular. Ekip, daha önce böyle bir araba yapılmadığı için bu bileşenleri başka yerden temin edemedi.

Solar Team Eindhoven ekip yöneticisi Wisse Bos bir basın açıklamasında, askıdan güneş panellerinin invertörlerine kadar Stella Terra için neredeyse her şeyi kendilerinin tasarlamak zorunda kaldığını söyledi.

2021'de Solar Team Eindhoven, güneş enerjisiyle çalışan karavan minibüsü Stella Vita'yı tanıtmıştı.

Karavan minibüsünün gerçekten şarj istasyonlarından bağımsız olduğunu göstermek için ekip, Avrupa'nın en güney ucuna 2 bin 896 km yolculuk yapmıştı.

Stella Terra için bu testler daha da zorlu geçecek. Çünkü Hollanda'nın konumu, ekibin kullanabileceği test seçeneklerini sınırlıyor.

Bu ayın sonlarında arazi aracı ilk uzun mesafeli yolculuğuna çıkacak ve Fas'a seyahat edecek. 1.000 km'den fazla yol kat edecek olan araç, çeşitli manzaralardan geçerek yolculuğunu Sahra Çölü'nde sonlandıracak.