Stellantis, 1 milyar dolarlık yeni batarya fabrikası kuracak

Avrupa'da iki batarya fabrikası bulunan Stellantis, yeni bir fabrika daha hayata geçirmek için yer bakıyor. Bu fabrika için en güçlü aday ise İtalya.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, geçtiğimiz yıl aralık ayında yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve ocak ayında Stellantis markası altında birleşme gerçekleşmişti.

Stellantis, büyük oyuncu olduğu Avrupa pazarında 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 23,6 oranında pazar payı elde etti. Bu oran, kuruluşunun ilk üç ayında markayı Avrupa binek ve hafif ticari araç pazarının lideri yaptı.

YENİ BATARYA FABRİKALARI KURACAK

Otomotiv dünyasında elektriklenme sürecinin hız kazanması, üreticiler için yeni yatırımları da beraberinde getiriyor. Bu kapsamda firmalar son dönemde özellikle batarya tesislerine oldukça önem veriyor.

Marka, Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da yeni batarya fabrikaları kurma arayışında.

İTALYA'NIN ADI GEÇİYOR

Avrupa'daki lokasyon için şu sıralar İtalya'nın adı geçiyor. Gelen bilgilere göre hükümet, batarya tesisinin kendi sınırları içerisine yapılması için yatırım yapmaya hazır.

Reuters'ın projeye yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre İtalya, Stellantis ile birlikte batarya fabrikası kurmak için 1 milyar euro yatırım yapmak istiyor.

Hatta, hükümetin nisan ayında AB'ye gönderdiği bir plana göre, şimdiden 600 milyon euroluk kamu fonu ayrıldığı söyleniyor.

Stellantis'in halihazırda Almanya ve Fransa'da birer batarya fabrikası bulunuyor. Ancak İtalya ve İspanya gibi diğer AB ülkeleri, şu anda markanın yatırımlarının peşinde.