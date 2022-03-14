Stellantis, 10 yıllık stratejik planını açıkladı

Stellantis, çalışanlarının tüm paydaşlar için değer yaratmada “en iyi” olmasını sağlayacak 10 yıllık stratejik planını paylaştı.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, 2020 Aralık ayında yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve 2021'in başlarında Stellantis markası altında birleşme gerçekleşmişti.

Stellantis, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler ile mobilite çalışmalarına yoğunlaştığı birinci yılını geride bırakırken, önümüzdeki 10 yılı kapsayacak stratejik planını da açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Tavares, 'Dare Forward 2030 (2030’a Cesaretle)' mottosu ile yola çıkan ve 2038 yılına kadar sıfır karbon salımı hedefiyle, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda endüstri lideri olmayı taahhüt ederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Stellantis, iklim değişikliğinin hafifletilmesinde endüstride öncü olacak ve 2030 yılına kadar da yüzde 50'lik bir azalma sağlayarak 2038 yılına kadar karbon net sıfıra ulaşacak.

"HEDEF AVRUPA'DAKİ SATIŞLARIN TAMAMININ ELEKTRİKLİ OLMASI"

Liderlik hedefimiz kapsamında bu on yılın sonuna kadar Avrupa satışlarımızın yüzde 100’ünün ve ABD satışlarımızın yüzde 50’sinin bataryalı elektrikli araçlar (BEV) olmasını hedefliyoruz.

"2030'a kadar 75'in üzerinde BEV modeline sahip olmayı ve küresel çapta 5 milyon araçlık yıllık BEV satışına ulaşmayı planlıyoruz." diyen Tavares, "Bugün, Jeep markasının 2023 başlarında pazara sunulacak olan ilk tamamen elektrikli SUV’unu ve 2024’te sunulacak olan yeni Ram 1500 BEV pikap modelinin ön gösterimini sunmaktan heyecan duyuyoruz.

Yolculuğumuz, gücünü her biri benzersiz olan markalarımızın kapsamlı ürün yelpazesinde sunduğu ileri teknoloji sağlayan mükemmel mühendisliğe ve yenilikçiliğe odaklanmamızdan alıyor.” yorumunu yaptı.

Tavares, güçlü küresel operasyonları daha güçlü motorlarla desteklediklerini belirterek, "Operasyonel mükemmellik, uygulama hızı ve sevkiyatların yaklaşık yarısında elde edilen kâra geçiş noktası bizi güçlü kılan özelliklerimiz olmaya devam edecek.

"GELİRLERİMİZİ İKİYE KATLAYACAĞIZ"

Net gelirlerimizi 2030'a kadar 2'ye katlayacağız ve 10 yıl boyunca çift haneli Düzeltilmiş Faaliyet Geliri marjlarını sürdüreceğiz. Tarihimizle gurur duyuyoruz.

Tarihimiz cesaretimizi, azmimizi ve çevikliğimizi gözler önüne seriyor. Buna, 'Dare Forward 2030 doğrultusunda girişimci bakış açısını da ekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.