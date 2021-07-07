Stellantis, 100 milyon sterlin yatırımla İngiltere'de elektrikli araç üretecek

Otomotiv şirketi Stellantis, İngiltere'de elektrikli kamyonet üretimi için 100 milyon sterlinlik yatırım yapacağını duyurdu.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, geçtiğimiz yıl aralık ayında yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve ocak ayında Stellantis markası altında birleşme gerçekleşmişti.

İngiltere'de yaygın şekilde kullanılan "Vauxhall" marka araçlarının üreticisi olan Stellantis'ten yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Ellesmere Port tesislerinde elektrikli kamyonet üretimi için 100 milyon sterlin (138,6 milyon dolar) hacminde yatırım yapılacağı bildirildi.

1000 KİŞİYE İSTİHDAM

Plan kapsamında ülkede 1.000 kişiye istihdam sağlanacağı kaydedilen açıklamada, söz konusu tesiste Vauxhalli; Opel, Peugeot ve Citroen markaları için de yeni elektrikli otomobil modelleri üretimi yapılmasının planlandığı aktarıldı.

Açıklamada, tüm elektrikli kamyonetlerin üretimine 2022'de başlanılmasının planlandığı belirtildi.

İngiltere İş ve Enerji Bakanı Kwasi Kwarteng, "Elektrikli araç üretimini güvence altına almaya yönelik küresel yarışta daha iyisini inşa etmek için çalışırken, bu önemli geçişte İngiltere'nin otomobil sektörünü desteklemekten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Stellantis, büyük oyuncu olduğu Avrupa pazarında 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 23,6 oranında pazar payı elde etmişti.