Stellantis, 2023'te 45,1 milyar euro gelir elde etti Stellantis, 2023’ün ilk 3. çeyreğine ilişkin sonuçlarını açıkladı. Şirketin net gelirleri, 2023'ün ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artışla 45,1 milyar euroya yükseldi.

AA

Stellantis, 2023’ün ilk 3. çeyreğine ilişkin finansal verilerini yayınladı. Şirketin konsolide sevkiyatları 2022’nin 3’üncü çeyreğine göre yüzde 11 artışla 1 milyon 427 bin adet oldu.

Genişlemiş Avrupa, Orta Doğu ve Afrika, Kuzey Amerika ve Güney Amerika’da yıldan yıla iyileşme kaydedildi.

Gelirler yüzde 7 arttı

Şirketin net gelirleri, 2023'ün ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artışla 45,1 milyar euro olurken bu rakam, adetler, tutarlı fiyatlandırma ve kısmen döviz etkileriyle dengelendi.

30 Eylül itibarıyla, toplam yeni araç envanteri 1 milyon 387 bin adede ulaşarak 31 Aralık 2022’ye göre 158 bin adet artışla, 388 bin olarak gerçekleşti.

Bu, birkaç yıldır devam eden tedarik kısıtlamalarının ardından daha normal seviyelere dönüşü yansıtıyor.

Küresel BEV satışları, Jeep Avenger ve Citroen e-Berlingo liderliğindeki artan ticari BEV araç satışları sayesinde 2022’nin 3’üncü çeyreğine göre yüzde 37 arttı.

Şirket, 2023’ün 3’üncü çeyreğinde 500 milyon avro hisse geri aldı. Böylece 30 Eylül'de sona eren ilk 9 ayda 1,2 milyar euro hisse satın almış oldu.

Şirket, açıkladığı 1,5 milyar euro 2023 hisse geri alım programını 2023’ün 4’üncü çeyreğinde tamamlamayı öngörüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)