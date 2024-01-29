Stellantis, 2023'te Avrupa'da satışlarını artırdı Stellantis, 2023'te 2022 mali yılına kıyasla yüzde 15'lik satışını artırarak Avrupa'da büyümeye devam etti.

AA & Ensonhaber

Stellantis, Avrupa genel pazar satış sıralamasında ikinci sıradaki konumunu koruyarak, 2023 mali yılında elde ettiği yüzde 18,4 pazar payı ile 2022 mali yılına göre satışlarını yüzde 5,9 artırdı.

Şirket, 2023'te ticari araç pazarında yüzde 30'un üzerinde bir pazar payı elde ederek liderliğini sürdürdü ve aynı döneme kıyasla yüzde 15'lik bir satış büyümesi kaydetti.

Stellantis, yıl bazında Avrupa pazarındaki satışlarda ikinci oldu.

Stellantis’in Avrupa pazarlarındaki binek ve hafif ticari araç satışları 2022'ye kıyasla önemli oranlarda artış gösterdi.

Satışlar, Fransa'da yüzde 2,2, Almanya'da yüzde 5, İtalya'da yüzde 10,6, İspanya'da yüzde 3,5 ve İngiltere'de yüzde 16,8 arttı.

Satışlarda Fransa lider

Stellantis, toplam pazarda Fransa, İtalya ve Portekiz lider olurken, batarya elektrikli araç pazarında Fransa ve Hollanda da yılı önde kapattı.

Fiat 500e, Opel/Vauxhall Corsa Elektrik, Peugeot e-208, Jeep Avenger gibi modeller ve batarya elektrikli 'Pro One' ticari araç serisinin tamamı yüzde 38,6 pazar payı ile şirketin performansına katkı sağladı.

Stellantis, 2024'te de yeni modellerini pazara sürerek, yıl sonuna kadar Avrupa'daki tamamen elektrikli model yelpazesini ikiye katlama yolunda ilerleyecek.