Stellantis 2023'te rekor kırdı: 18.6 milyar euro net kar Stellantis, 2023 yılında gelirini yüzde 6 art7tırarak 189,5 milyar euroluk rekor seviyeye çıkardı. Şirketin net kârı ise 18.6 milyar euroya yükseldi.

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ensonhaber.com

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, 2020'de yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve 2021 Ocak ayında "Stellantis" markası altında birleşme gerçekleşmişti.

Stellantis, 2023 yılına ait finansal verilerini paylaştı. Buna göre, şirketin gelirleri yüzde 6 artarak 189,5 milyar euro seviyesine yükseldi ve yeni bir rekor kırdı.

Net kâr 18,6 milyar euro

Şirketin net kârı ise yüzde 11 artarak 18.6 milyar euroya yükseldi.

Stellantis'in küresel tam elektrikli (BEV) araç satışları bir önceki yıla göre yüzde 21 artarken, düşük emisyonlu araç (LEV) satışları yüzde 27 artış gösterdi.

Şirket, şarj edilebilir hibrit araçlar satışlarında ABD'de lider durumda olduğunu belirtti.

Stellantis CEO'su Carlos Tavares, rekor seviyedeki mali sonuçların 2024 yılında da güçlü kalacaklarının bir kanıtı olduğunu söyledi.

Şirket, Kuzey Amerika’daki genel pazar büyümesini ve elektrikliye geçiş hamlesini desteklemek üzere 2024 yılında 18 ek elektrikli model pazara sunacak ve 2024 yılı sonuna kadar toplam 48 modele ulaşacak.