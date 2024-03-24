Stellantis, ABD'de çalışanlarını işten çıkarıyor Stellantis, "dünya çapında benzeri görülmemiş belirsizlikler ve artan rekabet baskıları" nedeniyle ABD'de işten çıkarmalara başladı.

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Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, 2020'de yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve 2021 Ocak ayında Stellantis adı altında faaliyet göstermeye başlamıştı.

Stellantis, "dünya çapında benzeri görülmemiş belirsizlikler ve artan rekabet baskıları" nedeniyle ABD'deki mühendislik, teknoloji ve yazılım işlerinin yaklaşık yüzde 2'sini (yaklaşık 400 kişi) işten çıkarıyor.

Otomobil üreticisi, cuma günü yaptığı açıklamada, "Stellantis, verimliliği artırmak ve maliyet yapımızı optimize etmek için kuruluş genelinde uygun yapısal kararlar almaya devam ediyor." dedi.

İşten çıkarmalar, 31 Mart'tan itibaren geçerli olacak. Stellantis, işten çıkarmaların şirketin kaynaklarını daha verimli bir şekilde kullanmasına ve gelecek planlarını daha kararlı bir şekilde uygulamasına olanak sağlayacağını belirtti.

Bu son olmayacak

Şirket, işten çıkarılan çalışanların kıdem tazminatı ve diğer işe geçiş yardımlarını alacağını söyledi.

Cuma günü Automotive News'e konuyla ilgili bilgi veren bir kişi, işten çıkarmaların son olmadığını ve gelecekte de devam edeceğini belirtti.

Öte yandan, Federal İşçi Ayarlama ve Yeniden Eğitim Bildirim Yasası, şirketlerin 30 günlük süre içinde en az 500 çalışanı işten çıkarması durumunda 60 gün önceden kamuya açıklama yapılması zorunluluğunu getiriyor.