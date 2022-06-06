Stellantis, ABD'de emisyon verileriyle oynadığını kabul etti

Stellantis, ABD'de emisyon verileriyle oynadığını kabul etti

Stellantis, ABD'de dizel emisyon testlerinde kasıtlı olarak yanıltıcı yazılım kullandığını itiraf etti.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in karıştığı dizel skandalı (dieselgate), 2015 yılında patlak vermiş ve şirket oldukça zor durumda kalmıştı.

Volkswagen'in, yazılımla dizel otomobillerin emisyon değerini olduğundan daha düşük göstererek, daha az vergi ödediği kanıtlanmış ve şirket milyarlarca dolar ceza ödemek zorunda kalmıştı.

Stellantis de kabul etti

Fiat, Opel, Peugeot, Citroen gibi dev markaların çatı şirketi Stellantis, ABD'de dizel emisyon testlerinde kasıtlı olarak yanıltıcı yazılım kullandığını kabul etti.

Şirket, ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı anlaşma sonrası 300 milyon dolar ceza ödemek zorunda kalacak.

100 binden fazla RAM ve Jeep marka araçta kullanılan sahte emisyon rakamları, markanın başını gelecekte de bir hayli sıkıntıya sokacağa benziyor.

Söz konusu sahtekarlık, Stellantis'in bileşenlerinden biri olan Fiat Chrysler Automobiles (FCA) tarafından yapıldı ve 2014-2016 yıllarında piyasaya sürülen araçları kapsıyor.