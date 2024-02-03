Stellantis açıkladı: Elektrikli araçların menzili 800 km'ye çıkacak Stellantis, STLA LArge Platformu'yla elektrikli araçlarının menzilini 800 kilometreye yükselteceğini açıkladı.

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Stellantis, STLA Large Platformu'yla elektrikli araçlarının menzilini 800 kilometreye çıkaracak bir adım attığını duyurdu.

Stellantis, tamamen yeni STLA Large platformunu tanıttı. Bu yeni platform, D ve E segmentlerindeki küresel pazarlara yönelik çeşitli araçların temelini oluşturacak ve özellikle doğuştan batarya-elektrikli araçlara (BEV) uygun tasarımıyla dikkat çekecek.

Stellantis'in bu yeni platformu, grup markaları için yerleşik enerji, şarj verimliliği, yüksek performanslı araç dinamikleri ve arazi sürüşü gibi segmentin öne çıkan özelliklerini bir araya getirerek, çeşitli müşteri taleplerine cevap verebilecek bir potansiyel sunuyor.

STLA Large platformundan türetilen araçlar, şirketin küresel pazarlardaki müşteri talebinin temelini oluşturacak.

STLA Large, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki farklı fabrikalarda kullanılacak hibrit ve içten yanmalı dahil olmak üzere farklı enerji türlerini de destekleyecek.

Stellantis'in ikonik markaları, STLA Large platformu ile üretilen araçları, aile odaklı, 4x4 ve hatta lüks segmente kadar müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde uyarlayabilecek.

Gelişmiş yüksek dayanıklı malzemelerin kullanıldığı platform, farklı araç türlerinde sınıfının en iyi performansını sağlamak üzere ağırlık ve sağlamlık açısından optimize edilmiş durumda.

Ayrıca iklimlendirme sistemi, direksiyon, fren desteği ve tahrik gibi temel konfor ve performans bileşenleri sürüş menzilini artırmak üzere enerji tüketimini en aza indirecek şekilde tasarlandı.

Motor, güç dönüştürücü ve transfer dişlisini içeren üçü bir arada elektrikli tahrik modülleri (EDM'ler), önden, arkadan ve dört tekerlekten çekişli olarak yapılandırılabiliyor.

Sıfırdan 100'e 2 saniye

STLA Large platformunda üretilen modellerin 2 saniye civarında 0-100 km/s hızlanmalarını tamamlamalarına olanak tanıyor.

Hızlı şarj teknolojisiyle, 800 voltluk mimaride dakikada 4,5 kWsa’e kadar destek sağlayacak olan platform, temel araç özelliklerinden ödün vermeden hibrit ve içten yanmalı tahrik sistemlerini de destekleyecek.