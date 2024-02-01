Stellantis açıkladı: Hidrojen kamyonetlerin seri üretimi başlıyor Stellantis, Avrupa'da büyük ve orta boy hidrojen yakıt hücreli kamyonetlerin seri üretimine başlayacak.

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Hidrojen yakıtlı araçlar, tıpkı elektrikli araçlar gibi gücünü elektrikten alıyor. Ancak hidrojenli araçların içerisinde herhangi bir batarya yok. Bu araçlar, elektrik enerjisini içerisinde bulunan hidrojenden elde ediyor.

Benzin ve dizel gibi fosil yakıtların yerine hidrojen kullanmak, karbondioksit gazı oranını düşürebilmek için en iyi çözüm yöntemlerinden biri. Bu nedenle bazı üreticiler, bu teknolojiyi daha geliştirmek için çalışıyor.

Stellantis seri üretime başlıyor

Stellantis, Avrupa'da büyük ve orta boy hidrojen yakıt hücreli kamyonetlerin seri üretimine başlayacak ve sıfır emisyonlu ticari araç yelpazesini genişletecek.

Otomobil üreticisi yaptığı açıklamada, daha büyük kamyonetleri güney Polonya'daki Gliwice fabrikasında, orta büyüklükteki kamyonetleri ise kuzey Fransa'daki Hordain'de üreteceğini söyledi.

Uzun vadeli iş planında, şirketin hidrojen kamyonet satışının 2025'ten itibaren yılda 10 bin adede ulaşması öngörülüyor.

Grup, pazartesi günü yaptığı açıklamada, hidrojen yakıt hücreli kamyonetlerin orta boy versiyonunda 400 kilometreye kadar, büyük versiyonunda ise 500 kilometreye kadar menzil sunduğunu söyledi.