Stellantis adı altında birleşen FCA ve PSA, 2020'yi karla kapattı

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu PSA grubu, 2020'nin finansal sonuçlarını açıkladı.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, geçtiğimiz yıl aralık ayında yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve ocak ayında Stellantis markası altında birleşme gerçekleşmişti.

FCA ile PSA'nın yasal birleşmesinin 16 Ocak'ta tamamlanmasıyla kurulan yeni şirket Stellantis'in oluşumunu takiben, birleşen 2 şirketin 31 Aralık 2020'de sona eren yıl kapanışına ilişkin finansal sonuçları açıklandı.

YÜKSEK KAR ELDE ETTİLER

Fiat Chrysler Automobiles (FCA), koronavirüs salgınının etkilerine rağmen 2020 sonunda güçlü finansal sonuçlara ulaşırken, PSA da geçen yılı yüksek karlılıkla kapattı.

Tofaş tarafından paylaşılan sonuçlara göre, FCA'nın koronavirüs etkilerine rağmen 2020 yılında düzeltilmiş faiz ve vergi öncesi karı (FVÖK) 3,7 milyar euro olurken, FVÖK marjı yüzde 4,3 şeklinde gerçekleşti. Aynı dönemde FCA, 1,9 milyar euro düzeltilmiş net kar elde etti.

PSA grup ise yüzde 7,1 otomotiv düzeltilmiş operasyonel kar marjı ve 3,4 milyar euro operasyonel kar elde etti. Grubun ikinci yarı otomotiv düzeltilmiş operasyonel kar marjı yüzde 9,4 ile rekor seviyede gerçekleşti.

Açıklamada finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Stellantis CEO'su Carlos Tavares, "Bu rakamlar, iki güçlü ve sağlıklı şirketi bir araya getiren Stellantis'in finansal sağlamlığını göstermektedir. Stellantis, hızlı bir başlangıç ​​yaparak vadedilen sinerjiyi elde etmeye odaklanmıştır." ifadelerini kullandı.

