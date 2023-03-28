Stellantis, Almanya'daki fabrikasına 130 milyon euro yatırım yapacak Stellantis, Almanya’daki Eisenach Fabrikası’na 130 milyon euronun üzerinde yatırım yapacağını açıkladı.

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Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, 2020'de yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve 2021 Ocak ayında Stellantis markası altında birleşme gerçekleşmişti.

Stellantis, Almanya’daki Eisenach Fabrikası’na 130 milyon euronun üzerinde yatırım yapacağını açıkladı.

Opel'den yapılan açıklamaya göre, halen kompakt SUV Opel Grandland’ı üreten tesis, bu ek yatırımla modelin yeni STLA Medium platformu üzerine yükselecek Batarya Elektrikli Araç (BEV) takipçisini üretecek.

Yeni model 2024'te karşımıza çıkacak

Yeni BEV modelin 2024’ün ikinci yarısında üretime girmesi planlanıyor. Eisenach’ın üretim programına bir BEV eklemek, Opel’in Avrupa’da 2028 yılına kadar tamamen elektrikli bir ürün gamına sahip olma hedeflerini destekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Baş Üretim Sorumlusu Arnaud Deboeuf, şu ifadeleri kullandı:

Almanya’daki en kompakt fabrikamız olan Eisenach, kalite iyileştirmelerinde güçlü bir gelişim sergiledi. Stellantis’in yeni, tam BEV platformu STLA Medium ile Eisenach Fabrikası’nın kalifiye iş gücü, müşterilerimizi memnun etmek için ürettiğimiz araçların maliyetini ve kalitesini iyileştirmeye devam edecek.

Verilen bilgiye göre, Opel Astra’nın üretimiyle birlikte Eylül 1992’de açılan Eisenach Fabrikası, Almanya’nın Thüringen kentinde bulunuyor.

Fabrika, 2022 yılında 30. yılını 3,7 milyon araç üretimi ile birlikte bir açık kapı etkinliğiyle kutlamıştı.