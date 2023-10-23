Stellantis, Almanya'nın elektrikli otomobil segmentinde ilk sırada Stellantis, eylül ayında Almanya’nın elektrikli otomobil segmentinde ilk sırada yer aldı.

AA

Stellantis, elektrikli ürün yatırımları sonucunda pazara sunduğu farklı otomobiller ile dikkat çekerken, elektrikli araç satışlarını artırmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, otomotiv ve mobilite dünyası gruplarından Stellantis, eylül ayında Almanya’nın elektrikli otomobil segmentinde ilk sırada yer aldı.

Alman Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu'nun verilerine göre, Stellantis markaları kapsamındaki yaklaşık 7 bin 300 adet BEV model ile yaklaşık yüzde 23'lük pazar payına ulaşıldı.

Satılan her 4 elektrikliden biri Stellantis oldu

Bu da Almanya'da satılan neredeyse dört elektrikli otomobilden birinin Stellantis markasına ait olduğu anlamına geliyor.

Geçen ay Almanya'da, Opel Corsa elektrik 2 bin 200 araçla ikinci sırada yer alırken, Fiat 500 elektrik 1800 araçla üçüncü, Opel Mokka Elektrik ise 1300 araçla dördüncü oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Almanya Genel Müdürü Lars Bialkowski, eylülün, dikkat çekici bir ay olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Almanya'da batarya elektrikli araç pazarında bir numara olduk. Bu başarı, BEV modellerimizin müşterilerin beklentilerini tam anlamıyla karşıladığını gösteriyor. Bu vesileyle tüm perakende ortaklarımıza ve tüm Stellantis ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)