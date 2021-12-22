Stellantis, Apple tedarikçisi Foxconn ile ortak oldu

Stellantis, Apple tedarikçisi Foxconn ile ortak oldu

Stellantis, yeni yazılımı olan STLA Brain için üretilecek yarı iletkenlerde, teknoloji şirketi Foxconn ile birlikte hareket edeceğini açıkladı.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, geçtiğimiz yıl aralık ayında yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve ocak ayında Stellantis markası altında birleşme gerçekleşmişti.

Stellantis, yeni yazılımı olan STLA Brain için üretilecek yarı iletkenlerde, elektronik hizmet üreticisi ve teknoloji şirketi Foxconn ile birlikte hareket edeceğini duyurdu.

Foxconn, aynı zamanda ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın en büyük tedarikçisi konumunda.

ÇİPLERİN YÜZDE 80'İNİ FOXCONN ÜRETECEK

Hayata geçen ortaklıkla, Stellantis'in yarı iletken çip ihtiyaçlarının yüzde 80'inden fazlası, Foxconn şirketi tarafından karşılanacak.

Stellantis Yazılım Günü 2021 etkinliği kapsamında şirketin yeni yazılımı STLA Brain'in tanıtımıyla duyurulan ortaklık, Stellantis'in yarı iletken karmaşıklığını azaltma girişimlerini desteklemeyi ve verimliliği artırmayı hedefliyor.

Söz konusu ortaklıkla Stellantis’in yazılımı olan STLA Brain'de, Foxconn tarafından geliştirilen ileri seviye yarı iletken teknolojileri 2024'te kullanılacak.

STLA; küçük, orta, büyük ve çerçeve olmak kaydıyla 4 batarya elektrikli araç platformunun pazara sürülecek olan yeni elektrik/elektronik ve yazılım altyapısı olarak biliniyor. Tamamen OTA özelliğine sahip olan yazılım, esnek ve verimli olmasıyla ön plana çıkıyor.