Stellantis, artık araçlarında batarya değiştirme teknolojisi kullanacak Stellantis, Ample ile anlaşma imzalayarak batarya değiştirme teknolojisini otomobillerine getiriyor.

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Stellantis, batarya değiştirme teknolojisini benimseyen ilk Batı otomobil üreticilerinden biri olacak; çünkü şirket, batarya değiştirme teknolojisi firması Ample ile bağlayıcı bir anlaşma imzaladı.

İş birliği başlangıçta, iki şirketin Ample'ın modüler batarya değiştirme çözümünü Stellantis'ın batarya elektrikli araçlarına entegre etme çalışmalarını içerecek.

İlk olarak, 2024 yılında 100 adet Fiat 500e modeline Ample'ın değiştirilebilir bataryaları entegre edilecek.

5 dakikada değiştirilebiliyor

Ample'ın teknolojisi, bir bataryanın 5 dakikadan az bir sürede değiştirilmesine olanak tanıyor.

Kullanılacak modüler bataryalar, elektrikli araçların orijinal bataryasının yerine takılabilmesi için tasarlanacak.

Ample'ın bataryaları herhangi bir elektrikli araca sığabiliyor. Bu sayede, bataryaların Stellantis modellerine uyarlanabilmesi için markanın araç platformlarını yeniden tasarlamasına gerek kalmayacak.

Bataryalar nasıl değiştiriliyor

Ample, bir batarya değiştirme istasyonunu sadece üç günde kurabiliyor. Bir Ample aracı istasyona yaklaştığında, araç hemen tanımlanıyor ve sürücü, özel bir mobil uygulama aracılığıyla batarya değişimini başlatıyor.

Özellikle Çinli firmalar tarafından kullanılan batarya değiştirme teknolojisi daha önceleri Tesla tarafından da duyurulmuş, ancak şirket bu fikirden vazgeçmişti.