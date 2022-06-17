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    Stellantis, Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nden ayrılıyor

    Dünyanın en büyük dördüncü otomobil üreticisi Stellantis, Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nden (ACEA) ayrılacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2022 - 08:44
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    Stellantis, Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nden ayrılıyor

    Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, 2020 Aralık ayında yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve 2021'in başlarında Stellantis markası altında birleşme gerçekleşmişti.

    Stellantis, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler ile mobilite çalışmalarına yoğunlaştığı birinci yılını geride bırakırken, dikkat çeken bir karara imza attı.

    ACEA'dan ayrılıyor

    Stellentis, Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nden (ACEA) ayrılacağını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, gelecekte sektörün geleneksel lobi faaliyetlerinden uzaklaşılacağı ve mobilite alanındaki konulara yöneleceği bildirildi.

    Avrupa otomotiv endüstrisinin lobi faaliyetlerini yürütme amacıyla 1991'de kurulan ACEA'nın 16 üyesi bulunuyor.

    ACEA'nın üyeleri arasında, BMW Group, DAF, Daimler Truck, Ferrari, Ford, Honda, Hyundai, Iveco, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Renault, Toyota, Volkswagen ve Volvo bulunuyor.

    ACEA her ay düzenli olarak Avrupa otomotiv pazarı istatistiklerini de yayınlayan kuruluş olarak biliniyor.

    stellantis


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