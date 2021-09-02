Stellantis, Avrupa'dan sonra ABD'de de üretimi durduruyor

Geçtiğimiz günlerde Fiat, Peugeot ve Citroen için hafif ticari araç üreten İtalya'daki tesislerinde üretimi durdurma kararı alan Stellantis, ABD'de de benzer bir uygulamaya gitti.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, geçtiğimiz yıl aralık ayında yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve ocak ayında Stellantis markası altında birleşme gerçekleşmişti.

FCA ve PCA gruplarının birleşmesinden doğan ve dünyanın en büyük otomotiv gruplarından biri olan Stellantis, şu sıralar küresel çip kriziyle boğuşuyor.

Geçtiğimiz günlerde; Fiat, Peugeot ve Citroen için hafif ticari araç üreten İtalya'daki tesislerinde üretimi durduran marka, şimdi de ABD ve Kanada'da üretimi durdurma kararı aldı.

ÜRETİM DURDU

ABD ve Kanada'da bulunan iki üretim tesisi bir hafta boyunca kapalı kalacak Stellantis, binin üzerinde çalışanı bulunan ABD'deki fabrikada Ram 1500 modelini üretiyordu.

Bunun yanı sıra ABD'de Jeep Cherokee üretimi yapılan tesis de bir hafta üretimi durduracak. Ayrıca Dodge Challenger ve Charger gibi modeller de kesintiden etkilenecek.