Stellantis, BMW ve Mercedes'in mobilite şirketini satın aldı

Alman otomobil üreticileri BMW ve Mercedes'in ittifakı ile faaliyet gösteren araç paylaşım uygulaması Share Now, Stellantis'e satıldı.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, 2020 Aralık ayında yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve 2021'in başlarında Stellantis markası altında birleşme gerçekleşmişti.

Stellantis, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler ile mobilite çalışmalarına yoğunlaştığı birinci yılını geride bırakırken, yeni markaları bünyesine katmaya devam ediyor.

Reuters'ta yer alan habere göre Stellantis, otomobil paylaşım şirketi Share Now'ı satın almak için BMW ve Mercedes ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Share Now'ın ortakları BMW ve Mercedes, mobilite alanındaki ittifaklarında yazılım kısmına odaklanacak.

Satın almanın büyüklüğü 100 milyar euro

Satın alma işlemi için herhangi bir finansal detay verilmezken, İtalyan basın kuruluşu La Repubblica, anlaşmanın büyüklüğünü 100 milyon euro olarak duyurdu.

Anlaşmanın, özellikle gelişen mobilite hizmetleri alanında, araç satmanın ötesinde yeni gelir kaynaklarından yararlanmaya çalışan otomobil üreticilerinin farklı yaklaşımlarını yansıttığı belirtiliyor.

Stellantis, anlaşma ile Free2move'un mevcut 2 bin 500 araçlık araç paylaşım filosuna 14 büyük Avrupa şehri ve 10 bin araç ekleyerek 3.4 milyondan fazla müşteri kazanmayı hedefliyor.