Stellantis çalışanları, fabrika koşullarından rahatsız

Çalışma koşullarından memnun olmayan Stellantis çalışanları, fabrikada yürüyüş düzenledi.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, 2020 Aralık ayında yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve 2021'in başlarında Stellantis markası altında birleşme gerçekleşmişti.

Stellantis, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler ile mobilite çalışmalarına yoğunlaştığı birinci yılını geride bırakırken, bazı çalışanlar koşullardan pek de memnun değil.

Geçtiğimiz günlerde şirketin Indiana, Kokomo fabrikasındaki çalışanlar, yürüyüş düzenleyerek şirkete olan rahatsızlıklarını dile getirdi.

Koşullar yeterli değil

Fabrikanın çalışanları ile yapılan görüşmelerde fabrika koşullarının yeterli olmadığı belirtildi.

Ayrıca çalışanlar, şirketin onlar için uygun çalışma koşullarını sağlaması gerektiğini ve söz verilen klima sisteminin en kısa sürede değiştirilmesini istediklerini vurguladı.

Otomotiv sektöründeki işçileri temsil eden UAW sendikası, Stellantis'in fabrika için finansman ayırmak yerine yakın bir yerdeki yeni batarya fabrikası için milyonlarca dolar yatırımı yaptığını açıkladı.

626 bin metrekarelik tesiste şu anda 1.071 adet saatlik işçi çalışıyor ve fabrika, dünyanın en büyük basınçlı döküm tesisi olarak dikkat çekiyor.