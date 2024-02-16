Stellantis, çalışanlarına toplam 1.9 milyar euro dağıtacak Performansa göre prim sistemini 3 yıl önce hayata geçiren Stellantis, bu yıl çalışanlarına 1.9 milyar euro dağıtacağını açıkladı.

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ensonhaber.com

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, 2020'de yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve 2021 Ocak ayında Stellantis markası altında birleşme gerçekleşmişti.

Yeni markanın elektrikli otomobil üretimine odaklanması ile birlikte fabrikalarındaki çalışan sayısını oldukça düştü.

6400 gönüllü çalışanı için çıkış paketleri sunan Stellantis, aynı zamanda ABD'de 33 bin 500 çalışan ile yolları ayırmış ve Avrupa'da çok sayıda çalışanı işten çıkarmıştı.

1.9 milyar euro dağıtacak

Performansa göre prim sistemini 3 yıl önce hayata geçiren Stellantis, bu yıl çalışanlarına 1.9 milyar euro dağıtacak.

Geçen yıl şirketin neredeyse bütün çalışanları (%95'lik bir kısmı) bu primlerden yararlanmaya hak kazanmıştı.

Şirketin şu anda 200 binden fazla çalışanı bulunuyor. Çalışan başına ortalamada 9500 euro civarı prim dağıtılması amaçlanıyor.