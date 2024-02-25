Stellantis CEO'su Carlos Tavares'in 2023 kazancı 40 milyon dolar oldu Stellantis CEO'su Carlos Tavares'in 2023'teki toplam ücretinin yüzde 56 artarak 40 milyon dolara yükseldiği açıklandı.

ensonhaber.com

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, 2020'de yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve 2021 Ocak ayında Stellantis adı altında faaliyet göstermeye başlamıştı.

Stellantis CEO'su Carlos Tavares'in geçen yıl aldığı toplam ücret, 2022 için kendisine verilen 23,46 milyon euro ile karşılaştırıldı.

Tavares'in 2023'teki toplam ücreti, yüzde 56 artarak 40 milyon dolara (36,49 milyon euro) yükseldi.

Tavares'in 2023 maaşı, sektörün karşı karşıya olduğu zorluklara bağlı kilometre taşlarını karşılamaya yönelik 10 milyon euroluk bir dönüşüm teşvikini de içeriyor.

Şirket hisseleri yükselişt

Grubun Milan'da listelenen hisseleri, geçtiğimiz dokuz ayda yaklaşık yüzde 70 değer kazanarak cuma günü 24,56 euro ile rekor seviyeye ulaştı.

Geçen yıl, United Auto Workers sendikası, General Motors, Ford Motor ve Stellantis CEO'larının aldığı maaşları sert bir şekilde eleştirmişti.

Ford ve GM, 2023 yılı için CEO maaşını henüz açıklamadı. 2022'de GM CEO'su Mary Barra'nın toplam maaşı 29 milyon dolardı ve Ford CEO'su Jim Farley ise yaklaşık 21 milyon dolar aldı.