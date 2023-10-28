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Stellantis, Çinli Leapmotor'un yüzde 20'sini satın aldı

Stellantis, Çinli Leapmotor'un yüzde 20'sini satın aldı Fiat, Peugeot, Opel, Citroen gibi birçok büyük markayı bünyesinde bulunduran Stellantis, ülkemizde de adını duyuran Çinli elektrikli araç markası Leapmotor'un yüzde 20 hissesini satın aldığını duyurdu.