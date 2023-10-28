Stellantis, Çinli Leapmotor'un yüzde 20'sini satın aldı

Hangzhou merkezli bir elektrikli otomobil şirketi olan Leapmotor, elektronik ve yapay zeka teknolojilerinde yaklaşık 30 yıllık deneyime sahip.
Leapmotor, tamamı elektrikli SUV C11, sedan C01, 5 kapılı şehir otomobili T03 ve coupe S01 modellerini üretiyor.
Şirket, geçtiğimiz dönemde 5 kapılı şehir otomobili T03 modelini Türkiye'de satışa sunmaya başlamıştı.
Stellantis, yüzde 20'sini satın aldı
Fiat, Peugeot, Opel, Citroen gibi birçok büyük markayı bünyesinde bulunduran Stellantis, Çinli elektrikli araç markası Leapmotor'un yüzde 20 hissesini 1.5 milyar euroya satın aldığını açıkladı.
Söz konusu satın alma, Stellantis'in Çin'de, Leapmotor'un ise Avrupa'da güçlenmesini sağlayacak.
Stellantis ve Leapmotor, anlaşma kapsamında Hollanda merkezli bir ortak girişim kuracak.
2024'ün ikinci yarısında ihracat faaliyetine başlaması planlanan ortak girişimin başkanı Stellantis tarafından belirlenecek.
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