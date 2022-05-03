Stellantis: Çip krizi gelecek yıla kadar etkisini gösterecek

Stellantis'in patronu, gelecek yıla kadar çip tedarik sorunlarında herhangi bir iyileşme beklemediğini söyledi.

Otomobil üreticisi Stellantis'in başkanı, geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, yarı iletken tedarik zincirinde gelecek yıldan önce bir iyileşme beklemediğini söyledi.

Alfa Romeo'nun yeni spor arazi aracını (SUV) tanıtmak için Como'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan CEO Carlos Tavares, "Yarı iletken arzı hala devam ediyor, durum 2021'dekine çok benziyor. 2022'nin büyük bir gelişme getirmeyeceğini söyleyebilirim." dedi.

"Etkilenen tedarikçi sayısı azalıyor"

Tavares, geçen yılla bu yıl arasındaki temel farkın, sorunlu tedarikçilerin sayısının artık daha az olması olduğunu söyleyerek, "Şu anda Stellantis, en fazla üç veya dört olmak üzere az sayıda çip tedarikçisinden zarar görüyor. Bu nedenle 2023'te bir iyileşme bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

CEO, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının iş ortamını sadece Stellantis için değil tüm otomobil üreticileri için daha zor hale getirdiğini söyledi.

Fiat ve Peugeot gibi markalara ev sahipliği yapan Stellantis, Rusya'nın üç tesisi işlettiği Polonya'ya doğalgaz dağıtımını durdurma kararından şimdiye kadar etkilenmediğini de açıkladı.