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    Stellantis, çip krizi nedeniyle 200 bin aracı üretemeyecek

    Çip krizi, İtalya'da Stellantis için 200 bin araçlık üretim kaybına yol açacak.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2022 - 09:23
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    Stellantis, çip krizi nedeniyle 200 bin aracı üretemeyecek

    Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, 2020'de yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve 2021 Ocak ayında Stellantis markası altında birleşme gerçekleşmişti.

    Küresel çip krizinden etkilenen markalar arasında yer alan Stellantis, çip krizi nedeniyle şimdiye kadar birkaç kez üretimi durdurma kararı aldı.

    200 bin araç daha az üretecek

    Stellantis'in çip krizi nedeniyle İtalya'da bu yıl 200 bin araçlık üretim kaybına uğrayacağı öngörüldü. Fim Cisl sendikası tarafından hazırlanan rapora göre, 2022 yılının ilk 6 ayında Stellantis'in İtalya'da üretimi yüzde 14 azalarak 351 bin 890 adet oldu.

    Stellantis'in İtalya'daki fabrikalarından Melfi'de üretim yüzde 17, Sevel'de yüzde 37 azaldı. Fim Cisl sendikası sekreteri Ferdinando Uliano'nun verdiği bilgiye göre, yılın tamamında üretim kaybı 200-220 bin araç olarak tahmin ediliyor.

    stellantis


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