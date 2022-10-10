Petrol
97.24
-0.69%
Euro
18.0846
-0.09%
Dolar
18.5775
-0.21%
Altın
1.008
-0.62%
Borsa
3568
0.00%
Bitcoin
364.517
-0.10%
BTXN Coin
9.10
-7.33%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Stellantis, çip krizi nedeniyle üretimi durduruyor

    Stellantis, bu hafta İtalya'daki Melfi tesisinde üretimi durduracağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2022 - 08:39
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 09:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Stellantis, çip krizi nedeniyle üretimi durduruyor

    Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, 2020'de yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve 2021 Ocak ayında Stellantis markası altında birleşme gerçekleşmişti.

    Küresel çip krizinden etkilenen markalar arasında yer alan Stellantis, çip krizi nedeniyle şimdiye kadar birkaç kez üretimi durdurma kararı almıştı.

    İtalya'da üretim yine durdu

    Stellantis, belirli bir bileşenin tedarikini etkileyen yarı iletken sıkıntısı nedeniyle güney İtalya'daki büyük Melfi tesisinde bu hafta üretimi durduracağını duyurdu.

    İtalyan-Fransız otomobil üreticisinin bir sözcüsü, grubun koronavirüs pandemisinin başlangıcından bu yana operasyonları hakkında her gün fabrika bazında kararlar aldığını söyledi.

    7 binden fazla işçi çalıştıran Melfi fabrikası, Stellantis'in Avrupa'da en çok satan araçlarından bazıları olan Jeep Compass ve Renegade modellerini üretiyor.

    stellantis


    Kadıköy’de bir binada patlama yaşandı
    Gündem

    Kadıköy’de bir binada patlama yaşandı

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Korku ve gizem edebiyatının büyük ismi Edgar Allan Poe, 173 yaşında
    Kitap

    Korku ve gizem edebiyatının büyük ismi Edgar Allan Poe, 173 yaşında

    Görüş Bildir