Stellantis, çip krizi nedeniyle üretimi durduruyor

Stellantis, bu hafta İtalya'daki Melfi tesisinde üretimi durduracağını açıkladı.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, 2020'de yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve 2021 Ocak ayında Stellantis markası altında birleşme gerçekleşmişti.

Küresel çip krizinden etkilenen markalar arasında yer alan Stellantis, çip krizi nedeniyle şimdiye kadar birkaç kez üretimi durdurma kararı almıştı.

İtalya'da üretim yine durdu

Stellantis, belirli bir bileşenin tedarikini etkileyen yarı iletken sıkıntısı nedeniyle güney İtalya'daki büyük Melfi tesisinde bu hafta üretimi durduracağını duyurdu.

İtalyan-Fransız otomobil üreticisinin bir sözcüsü, grubun koronavirüs pandemisinin başlangıcından bu yana operasyonları hakkında her gün fabrika bazında kararlar aldığını söyledi.

7 binden fazla işçi çalıştıran Melfi fabrikası, Stellantis'in Avrupa'da en çok satan araçlarından bazıları olan Jeep Compass ve Renegade modellerini üretiyor.