Petrol
99.54
0.54%
Euro
18.0841
-0.07%
Dolar
18.1862
0.12%
Altın
1.007
-0.82%
Borsa
3146
0.00%
Bitcoin
365.234
-1.26%
BTXN Coin
4.48
-3.03%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Stellantis, çip krizi nedeniyle üretimi yine durdurdu

    Stellantis, Corsa ve Crossland modellerinin üretildiği Zaragoza’daki Opel fabrikasında üretime ara verdi.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2022 - 08:51
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 09:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Stellantis, çip krizi nedeniyle üretimi yine durdurdu

    Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, 2020'de yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve 2021 Ocak ayında Stellantis markası altında birleşme gerçekleşmişti.

    Küresel çip krizinden etkilenen markalar arasında yer alan Stellantis, çip krizi nedeniyle şimdiye kadar birkaç kez üretimi durdurma kararı almıştı.

    Üretim yine durdu

    İşçi sendikası CCOO, Stellantis’in İspanya’nın kuzeyindeki Zaragoza’daki Opel otomobil fabrikasını çip sıkıntısı nedeniyle beş vardiya boyunca durdurduğunu açıkladı.

    Stellantis’in Fransa’daki Sochaux otomobil fabrikasındaki otomobil üretimi de aynı nedenle perşembe günü askıya alındı.

    stellantis

    200 bin araç daha az üretecek

    Stellantis'in çip krizi nedeniyle İtalya'da bu yıl 200 bin araçlık üretim kaybına uğrayacağı öngörüldü. Fim Cisl sendikası tarafından hazırlanan rapora göre, 2022 yılının ilk 6 ayında Stellantis'in İtalya'da üretimi yüzde 14 azalarak 351 bin 890 adet oldu.

    Stellantis'in İtalya'daki fabrikalarından Melfi'de üretim yüzde 17, Sevel'de yüzde 37 azaldı. Fim Cisl sendikası sekreteri Ferdinando Uliano'nun verdiği bilgiye göre, yılın tamamında üretim kaybı 200-220 bin araç olarak tahmin ediliyor.


    İlginizi Çekebilir

    Yunanistan tarafından itilen 64 kaçak göçmen kurtarıldı
    3. Sayfa

    Yunanistan tarafından itilen 64 kaçak göçmen kurtarıldı

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    CryptoTrader

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 28 Ağustos 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula
    Yaşam

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 28 Ağustos 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

    Görüş Bildir