Stellantis, çip krizi nedeniyle üretimi yine durdurdu

Stellantis, Corsa ve Crossland modellerinin üretildiği Zaragoza’daki Opel fabrikasında üretime ara verdi.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, 2020'de yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve 2021 Ocak ayında Stellantis markası altında birleşme gerçekleşmişti.

Küresel çip krizinden etkilenen markalar arasında yer alan Stellantis, çip krizi nedeniyle şimdiye kadar birkaç kez üretimi durdurma kararı almıştı.

Üretim yine durdu

İşçi sendikası CCOO, Stellantis’in İspanya’nın kuzeyindeki Zaragoza’daki Opel otomobil fabrikasını çip sıkıntısı nedeniyle beş vardiya boyunca durdurduğunu açıkladı.

Stellantis’in Fransa’daki Sochaux otomobil fabrikasındaki otomobil üretimi de aynı nedenle perşembe günü askıya alındı.

200 bin araç daha az üretecek

Stellantis'in çip krizi nedeniyle İtalya'da bu yıl 200 bin araçlık üretim kaybına uğrayacağı öngörüldü. Fim Cisl sendikası tarafından hazırlanan rapora göre, 2022 yılının ilk 6 ayında Stellantis'in İtalya'da üretimi yüzde 14 azalarak 351 bin 890 adet oldu.

Stellantis'in İtalya'daki fabrikalarından Melfi'de üretim yüzde 17, Sevel'de yüzde 37 azaldı. Fim Cisl sendikası sekreteri Ferdinando Uliano'nun verdiği bilgiye göre, yılın tamamında üretim kaybı 200-220 bin araç olarak tahmin ediliyor.