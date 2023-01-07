Stellantis: Daha fazla fabrika kapanabilir

Stellantis CEO'su, daha fazla otomobil fabrikasının kapanması konusunda uyardı.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, 2020'de yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve 2021 Ocak ayında Stellantis markası altında birleşme gerçekleşmişti.

Küresel çip krizinden etkilenen markalar arasında yer alan Stellantis, çip krizi nedeniyle şimdiye kadar birkaç kez üretimi durdurma kararı almıştı.

Daha fazla fabrika kapanabilir

Stellantis CEO'su Carlos Tavares, perşembe günü yaptığı açıklamada, elektrikli araçlara yönelik yüksek fiyatların, pazarların pandemi öncesi seviyelere gelmesine neden olması durumunda, daha fazla otomobil fabrikasının kapanacağını söyledi.

Las Vegas'ta düzenlenen CES 2023 teknoloji fuarında konuşan Tavares, çip arzı toparlanırken, otomobil üreticilerinin fiyatlandırma gücünü kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağını söyledi.

Danışmanlık şirketi Deloitte tarafından çarşamba günü yapılan bir ankete göre, daha fazla ABD'li tüketici elektrikli araç satın almak istiyor, ancak fiyatların artmasından endişe duyuyor.

Eylül ve Ekim 2022 arasında yürütülen ankete göre, "Amerika Birleşik Devletleri'ndeki her 10 elektrikli araç alıcısından yaklaşık 7'si, bir sonraki aracı için 50 bin dolardan daha az ödeme yapmayı bekliyor.

Stellantis geçen ay, Illionois, Belvidere'deki bir montaj fabrikasını yüksek elektrikli araç maliyetlerini gerekçe göstererek süresiz olarak durduracağını söyledi.

Tavares gazetecilere verdiği demeçte, değişken maliyetlerin yüksek enflasyonunu gördüğümüz sürece benzer eylemlerin her yerde olacağını söyledi.